Miluje rezne a domáce koláče, no predsa vyzerá famózne: Vek tejto babičke by ste len sťažka uhádli

Za svoj mladý vzhľad vďačí svojmu prístupu k životu.

91-ročná prababička Joan tvrdí, že výdatnému jedlu vďačí za svoj mladistvý vzhľad. Ľudia si o nej údajne myslia, že má o 20 rokov menej! Dokonca ju obviňujú, že o svojom veku klame a chcú vidieť jej preukaz totožnosti.

Portálu Echo sa priznala, že miluje domáce koláče a rezne. Napriek tomu vraj nikdy nepribrala a nehanbí sa ísť na pláž v bikinách. Svoje dni vraj trávi cestovaním s priateľom Davidom Winderom (84) a opaľovaním vo svojej záhrade v Španielsku.

Baička tiež priznala, že nevie, ako sa má správať 91-ročná žena. Ona sa jednoducho správa rovnako, ako keby mala stále 21. Dodáva, že celý svoj život vyzerala mladšie a ľudia boli vždy šokovaní, keď im prezradila svoj skutočný vek.

Joan údajne nerobí nič špeciálne, aby vyzerala mlado. Dokonca nikdy v živote nedržala žiadne diéty. Aj teraz si pokojne a bez výčitiek dopraje domáce koláče. Babička proste miluje život a nikdy nemala pocit, že by bola stará. Tento prístup k životu je podľa nej aj dôvodom jej mladistvého vzhľadu.

Joan sa presťahovala do Španielska v januári 2002 a zdá sa, že odvtedy nezostarla ani o deň. Ako sama hovorí, miluje anglickú kuchyňu a najmä mäsový koláč. Jednoducho je to, čo chce a čo jej robí radosť. Priznáva, že odkedy žije v Španielsku začala konzumovať viac šalátov, no koláčom nikdy nepohrdne.

Vnučka Lydia (27), ktorá žije v Španielsku s Joan, priznala, že je to celé šialené. Tvrdí, že o 20 rokov mladší ľudia sa s jej babkou pokúšajú rozprávať. Keď im však Joan povie svoj skutočný vek jednoducho jej neveria.