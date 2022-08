Veriaci zostali v nemom úžase: To, čo to sa stalo počas audiencie pápeža Františka, nečakal ani on sám!

Chlapcova nebojácnosť vyvolala medzi ľuďmi vlnu úsmevov a k hlave cirkvi prišiel za potlesku. Pápež František, ktorý sa do sŕdc veriacich zaryl svojou dobrosrdečnosťou, zareagoval veľmi pohotovo. “Ako sa máš? Ako sa voláš? Páči sa ti tu? Cíť sa tu pohodlne,” povedal pápež chlapcovi. Malý veriaci takúto ponuku veru neodmietol a vedľa pápeža zostal stáť až do samého konca audiencie.

“Počas audiencie sme hovorili o rozhovore medzi staršími a mladými,” hovoril pápež a gestikuloval smerom k chlapcovi, “tento je odvážny. Stojí tu pokojne.” Ako cituje The New York Post Catholic News Agency, pápež svojimi slovami nabudil k lepšej komunikácii medzi generáciami: “Pokiaľ sa starší a mladší nebudú spolu rozprávať, budúcnosť nebude nikdy jasná.”

Pope Francis had an unexpected visitor during his weekly address, when a small boy joined him onto the podium during the general audience to greet him. pic.twitter.com/9TOfYHlOt7