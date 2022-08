Na internete si kúpila spermie a sama sa oplodnila: Američanka má čudný pohľad na rodičovstvo!

Túžila po dieťatku a povedala si, že to dosiahne za každú cenu. 28-ročná žena však na to nešla úplne tradične. Posúďte sami.

Ako uvádza portál Mirror, slobodná mamička Skylar pracuje ako kozmetička v New Yorku. Tvrdí, že vždy vedela, že bude mať raz dievčatko, avšak otehotnieť plánovala až v 30-tke. Avšak keď mala 27 rokov, údajne mala zjavenie, po ktorom vedela, že už nemôže dlhšie čakať. „Nechcela som sa spoliehať na niekoho iného, kto bude vychovávať moju dcéru. Toľko mojich priateliek má partnerov, ktorí im nijako neprispievajú, alebo sú v toxických vzťahoch. Toto som pre svoju dcéru nechcela,“ povedala slobodná mamička.

„Nikdy som neplánovala mať dieťa s nikým iným okrem seba. Vždy som to chcela urobiť podľa vlastných predstáv,“ dodala. A tak sa aj stalo. Rozhodla sa nájsť na internete darcu spermií, ktorý podľa jej slov vyzeral presne ako ona. Za spermie si zaplatila, prišli jej poštou a „oplodnila sa sama doma“. „Prišlo to v špeciálnom obale, aby zostali chladné, a potom som sa musela sama umelo oplodniť. Bol to super jednoduchý proces,“ skonštatovala.

Keďže jej meškala menštruácia, urobila si až sedem tehotenských testov, ktoré ukázali, že je naozaj tehotná. A to hneď na prvý pokus. „Bola som úplne vo vytržení, neverila som vlastným očiam. Rozhodla som sa povedať to len vybranej skupine mojich priateľov. S rodinou nemám blízky vzťah,“ vysvetlila Skylar a pred zvyškom sveta svoje tehotenstvo tajila celých 9 mesiacov. Nosila voľné oblečenie a z domu vychádzala len v časoch, keď nikoho nemohla stretnúť. Jej mama Debbie sa to dozvedela len vďaka listu o poistení, ktorý jej omylom poslali domov.