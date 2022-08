Muž, ktorý zaútočil na Rushdieho, prehovoril: Prezradil, čo si myslí o slávnom spisovateľovi

Hadi Matar, ktorého polícia obvinila po útoku na spisovateľa Salmana Rushdieho, uviedol, že rešpektuje iránskeho vodcu ajatolláha Rúholláha Chomejního.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nepovedal však, či sa pri útoku riadil náboženským dekrétom fatvou, ktorý vydal bývalý iránsky líder. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Matar v rozhovore pre denník New York Post, ktorý zverejnili v stredu, uviedol, že si prečítal len niekoľko strán Rushdieho románu Satanské verše. Kniha vyvolala najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď bývalý iránsky duchovný vodca ajatolláh Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu, podľa ktorej má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. "Rešpektujem ajatolláha. Myslím si, že je skvelý človek. To je všetko, čo o tom poviem," uviedol Matar v rozhovore, ktorý poskytol z väzenia. Na otázku o Rushdiem odpovedal, že ho nemá veľmi rád. "Je to niekto, kto napáda islam, napadá ich vieru, náboženský systém," uviedol Matar s tým, že o Rushdiem pozeral videá na portáli Youtube.

Rushdie (75) sa chystal minulý týždeň v meste Chautauqua v americkom štáte New York prednášať o umeleckej slobode, keď na pódium vtrhol 24-ročný Matar a spisovateľa pobodal. Matar pre New York Post uviedol, že na prednášku sa rozhodol ísť po tom, čo na Twitteri videl v zime príspevok, ktorý o udalosti informoval. Matar zároveň poprel, že je v kontakte s Iránskou revolučnou gardou.

Rushdie utrpel pri útoku vážne zranenia: došlo k poškodeniu pečene a má prerušené nervy v ruke a oku, uviedol jeho literárny agent. O zranené oko pravdepodobne prišiel, dodala v pondelok AP. Matarov právny zástupca, ktorého mu pridelil súd, pre Reuters uviedol, že nevie o tom, žeby New York Post komunikoval s jeho klientom.