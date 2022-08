Blondínka si pred dovolenkou napichala pery: Uvidíte ju po opaľovaní, ostane vám zle

Slnko opäť ukázalo, kto je tu pánom. Blondínka bude na dovolenku v Španielsku spomínať ešte veľmi dlho. Teraz varuje ostatných, na toto nikdy nezabudnite.

Ako uvádza portál The Sun, Isabella Skeelová sa podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnych sieťach s tým, že si pred odletom do Španielska nechala zväčšiť pery. To však netušila, že si kvôli nim prejde peklom. Milovníčka krásy sa počas slnenia síce nakrémovala, avšak vynechala práve pery, ktoré jej extrémne opuchli.

Opuch bol taký hrozný, že Isabella skončila v slzách a strávila hodiny v miestnej nemocnici. „Dievčatá, používajte opaľovací krém, ak máte výplne pier. Moju dovolenku v Španielsku to zničilo,“ povedala vo videu na TikToku, kde ukázala svoje pery pred odchodom na dovolenku a po reakcii na slnko. Najviac jej opuchla najmä horná pera. Počas videa plače a zdá sa, že má ukrutné bolesti a opuch sa snaží zmierniť prikladaním studenej vody vo fľaši.

Pred opaľovaním po skrášľovacej kúre varuje aj doktor Mark Hamilton: „Slneniu, soláriu a intenzívnemu teplu, ako sú sauny a horúca jóga, by ste sa mali v ideálnom prípade vyhnúť aspoň 2 týždne po ošetrení pier.