Motorkár obchádzal skalu na úzkej ceste, hrôza čo nasledovalo: Kamaráti sa len prizerali na jeho hrozivý pád z útesu

Motorkár sa na úzkej ceste v strede ničoho snažil prejsť veľkú skalu, ktorá zasahovala do cesty. Nevyšlo mu to však vôbec podľa plánu a dopadlo to horšie, ako čakal. Popri skale nedokázal prejsť kvôli kufru, ktorý mal pripevnený na motorke. Pri márnom pokuse sa mu šmyklo koleso na prašnej cesta a motorkár spolu s motorkou sa zrútili z útesu.