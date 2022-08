Muž sa rozhodol, že po pretekoch, na ktoré sa prišla pozrieť aj jeho priateľka, ju požiada o ruku. Všetko sa vyvíjalo podľa plánov až do momentu žiadosti. Akonáhle si muž šiel kľaknúť a požiadať priateľku o ruku, dostal nečakaný kŕč do nohy. Na pomoc mu prišli dvaja kamaráti, ktorí mu nohu začali masírovať. Muž sa však nevzdal a aj napriek kŕču požiadal priateľku o ruku. Tá mu so slzami v očiach povedala áno.