Ani napriek drine vo fitku vám nerastú svaly? Výskum, ktorý pomôže každému športovcovi!

Pokiaľ chce človek mať silné svaly, musí posilňovať takmer každý deň. Ale ak chce mať obrovské svaly, môže cvičiť raz týždenne, zato zdvihnúť toľko závaží a činiek, ako počas daných piatich dní.

Naznačuje to výskum fyziológov z Japonska. Tí k týmto záverom došli počas experimentálneho porovnania dvoch spomínaných režimov cvičenia. Prvá skupina dostala za úlohu posilňovať päťkrát týždenne. Druhá musela rovnaký počet cvikov a ich opakovanie zvládnuť počas jedného dňa v týždni. Zatiaľ čo u prvej skupiny sa výrazne zvýšila sila svalov, u druhej skupiny došlo k výraznejšiemu nárastu svalovej hmoty. Prvá skupina teda bola silnejšia, druhá mala objemnejšiu svalovinu.

Autori však odporúčajú posilňovať radšej každý deň kratšiu dobu. Aj pri prvej skupine sa totiž zároveň so silou zvýšil objem svalovej hmoty. Ale dôležitejšie ako veľké svaly pre zdravie a kondíciu sú svaly silné. „Ľudia si myslia, že musia v telocvični absolvovať dlhé cvičenia s odporom, ale tak to nie je. Stačí pomaly spúšťať ťažkú ​​činku raz alebo šesťkrát denne,“ tvrdí profesor Ken Nosaka z Univerzity Niigata v Japonsku.

Jeho tím testoval rôzne režimy posilňovania na mladých mužoch. Tí boli rozdelení do troch skupín a povedali im, aby vykonali maximálne dobrovoľné excentrické bicepsové kontrakcie s ich preferovanou pažou. Odporové cvičenie paží pozostávalo zo spúšťania najťažšej činky pri bicepsovom zdvihu. Robili to pripevnení k špeciálnej stoličke, ktorá meria silu v každom svale použitom na cvičenie. Jedna skupina robila šesť kontrakcií denne počas piatich dní v týždni, ďalšia robila tridsať opakovaní raz týždenne, zatiaľ čo tretia skupina robila šesť kontrakcií raz týždenne.

Zmeny vo svalovej sile a hrúbke svalov merali a porovnávali o štyri týždne neskôr. Výsledky publikovali v časopise Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Muži, ktorí urobili tridsať opakovaní v jednom dni, nezaznamenali žiadnu zmenu vo svalovej sile, ale ich hrúbka svalov sa zvýšila o 5,8 percenta. Tí, ktorí mali šesť kontrakcií raz týždenne, nezaznamenali žiadnu zmenu vo veľkosti ani hrúbke svalov.

„V tejto štúdii sme použili iba cvičenie biceps curl, ale veríme, že to bude platiť aj pre ostatné svaly, aspoň do určitej miery. Svalová sila je dôležitá pre naše zdravie. To by mohlo pomôcť zabrániť úbytku svalovej hmoty a sily počas starnutia. Zníženie svalovej hmoty je príčinou mnohých chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes typu 2, niektoré druhy rakoviny, demencie a muskuloskeletálne problémy, ako je osteoporóza,“ dodal profesor Nosaka.