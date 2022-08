Dve proroctvá Baby Vangy na rok 2022 sa už naplnili: Toto má nasledovať podľa jasnovidky!

Zosnulá jasnovidka z Bulharska, ktorá zomrela ešte v roku 1996, zanechala po sebe obrovské množstvo predpovedí. Tie siahajú až do roku 5079 a mnohé sa už aj stihli naplniť.

Ako informuje portál The Sun, slepá starenka známa pod menom Baba Vanga predpovedala veľké veci ako smrť princeznej Diany, teroristický útok z 11. septembra či prezidentský úrad Baracka Obamu. Ľudia však čakajú najmä na proroctvá, ktoré sa týkajú ich budúcnosti. Na aktuálny rok 2022 predpovedala Bulharka konkrétne dve ničivé katastrofy.

Baba Vanga tvrdila, že niektoré časti Ázie a Austrálie zasiahnu intenzívne záplavy, čo sa už, žiaľ, stihlo naplniť. Východné pobrežie Austrálie začiatkom tohto roka zaplavili prívalové dažde. Starenka predpovedala aj to, že veľké mestá zasiahne sucho a enormný nedostatok vody. Niekto by mohol namietať, že sa to deje takmer neustále, ale aktuálna situácia je horšia ako kedykoľvek predtým.

Napríklad v Spojenom kráľovstve bolo oficiálne vyhlásené sucho. Množstvo rodín v anglickom Surrey bolo nútených čakať v rade na fľaše vody po tom, čo technické problémy vo vodárenskom závode spôsobili medzi obyvateľmi obrovský chaos.