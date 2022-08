Toto ste ešte nevideli: Trojica tvorí pár, žena sa delí o manžela so svojou družičkou

Žena prezradila, že sa o svojho manžela delí s kamarátkou z vysokej školy, ktorá jej išla za družičku.

Angel Bailey (26) si vzala Tylera Hayesa (29) v máji 2022 a jej najlepšia kamarátka Sam Vicks (23) stála po jej boku ako družička. Angel a Tyler sa v roku 2018 zoznámili na Tinderi a Sam do svojho vzťahu pridružili o tri roky neskôr. Teraz vyšli von s informáciami, aké je to žiť v takomto nezvyčajnom vzťahu. Prezradili, aký je ich milostný život a ako vnímajú nespokojných rodinných príslušníkov a nenávistné komentáre. Angel tvrdí, že napriek nenávisti na sociálnych sieťach nebola nikdy šťastnejšia. “Väčšina ľudí má šťastie, ak nájde jednu lásku, my sme mali také šťastie, že sme našli dve,” uviedla Angel vo videu pre Truly.

“Všetci traja sme išli na festival a neviem či to bolo tou hudbou alebo alkoholom, ale zrazu sme sa ja a Sam začali bozkávať,” vysvetlila Angel ako vznikol ich románik. Najprv si mysleli, že išlo o nezáväzný fling, nakoniec sa do seba zamilovali a dali sa dokopy. Našťastie, Tylerovi rodičia ich vzťah podporujú, hoci Tyler nie je v kontakte s ostatnými členmi rodiny, pretože neakceptujú jeho “životný štýl”.

Čo sa týka nenávistných komentárov, dostali už mnoho negatívnych reakcií od ľudí, ktorí nechápu ich vzťah. Trio poznamenalo, že ľudia ich označujú za hriešnikov. Napriek nenávistným komentárom a nespokojnosti niektorých členov Tylerovej rodiny, triu sa darí lepšie ako kedykoľvek predtým. Angel s Tylerom dúfajú, že Sam budú môcť pridať do svojho manželstva. Tyler povedal, že jeho ďalší plán je požiadať Sam o ruku.