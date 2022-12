Rozzúrený chlapík si meral sily s kombajnom: Budete si ťukať na čelo, keď zistíte dôvod

Ako píše denník Daily Mail, nahnevaný muž sa postavil pred kombajn farmára, ktorý zbieral v Berkshire pšenicu. Na pole vtrhol so slovami, že tento vodič zničil jemu a jeho rodine piknik, ktorý mali vedľa ihriska. Podľa neho ich mal farmár dvakrát zašpiniť prachom pri práci na poli. Na videu, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti Twitter, je vidieť, ako sa rozzúrený starší muž približuje ku kombajnu.

Dve ženy sa k nemu ponáhľajú na aute, aby ho dostali z cesty 16-tonového vozidla. Mama dievčaťa, ktoré sa o video podelilo s ostatnými používateľmi, sa snaží s mužom komunikovať a odhovoriť ho od toho, aby kombajnu bránil v ceste. Na zázname je zachytené, ako sa snaží upútať mužovu pozornosť a kričí: „Môžeš sem na chvíľu prísť?“

Yesterday we had an angry member of the public jump out in front of the combine around the headland because his sandwich was covered in dust. He then came out again and stood in front of the combine. He was so lucky not to have been hit by a vehicle. Thanks mum for de-escalation pic.twitter.com/s0le1I9EBB