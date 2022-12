Tehuľka si objednala jedlo z fastfoodu: Keď otovrila balíček, krvi by sa jej nedorezali!

Takýto objav priamo v bagete ozaj nečakala.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál The Sun, 21-ročná žena menom Nerice Moyse si spolu s priateľom objednala domov bagetu zo známeho fastfoodového reťazca Subway. „Bola som so svojím partnerom a dostali sme hlad. Momentálne som tehotná a vždy dostávam chute, takže môj partner zatelefonoval a objednal Subway,“ priblížila mladá žena, ktorá však doma po otvorení obalu bagety zostala ako obarená.

V momente, ako zdvihla bagetu, našla spolu s ňou v papierovom obale zabalený aj veľký kuchynský nôž so žltou rukoväťou. „Len som to otvorila a povedala som si: ‚Vydrž, čo?‘ Obaja sme tam šokovane sedeli,“ vysvetlila Nerice, ktorá je v 17. týždni tehotenstva, takže jej strach sa o to viac znásobil.

Mladá žena uviedla, že rozumie tomu, že z nepozornosti sa môže stať hocičo, ale zamestnanci by mali byť podľa nej neuveriteľne opatrní, keď pracujú v takomto prostredí.

Jej priateľ sa rozhodol ihneď zavolať aj priamo do prevádzky, kde sa nad celou situáciou takisto len čudovali, no dvojici sa dodnes vôbec neospravedlnili a nôž majú stále doma