Spisovateľ Nicholas Evans († 72) podľahol infarktu: Bol autorom známeho bestselleru

Vo veku 72 rokov zomrel britský spisovateľ Nicholas Evans, autor bestselleru Liečiteľ koní (The Horse Whisperer).

Podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry AP podľahol 9. augusta infarktu myokardu. Evans sa narodil v roku 1950 v grófstve Worcestershire. Na Oxfordskej univerzite študoval právo a v 70. rokoch pracoval ako novinár. Neskôr sa uplatnil ako scenárista a producent televíznych dokumentov.

Liečiteľ koní bol jeho debutový román a vyšiel v roku 1995. Kniha sa stretla s veľkým ohlasom čitateľov; celosvetovo sa z nej predalo viac než 15 miliónov výtlačkov.

Dielo sa stalo predlohou amerického westernového filmu Zaklínač koní (1998) v hlavnej úlohe s Robertom Redfordom, ktorý snímku i režíroval. Vo filme účinkovali aj Kristin Scottová Thomasová a Scarlett Johanssonová.

Medzi ďalšie diela Nicholasa Evansa patria The Loop (1998), The Smoke Jumper (2001), The Divide (2005) a The Brave (2010).