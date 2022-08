V Nemecku zomrel Dmitrij Vrubeľ († 62): Jeho maľba na Berlínskom múre je ikonická

Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na webovú stránku ruského umeleckého magazínu The Art Newspaper Russia.

Vrubeľ skonal v nedeľu v berlínskej nemocnici. V júni bol hospitalizovaný s príznakmi ochorenia COVID-19, začiatkom augusta podstúpil operáciu srdca.

#RIP Dmitri Vrubel. A singular talent gone far too soon x pic.twitter.com/zFrYKNh8bG