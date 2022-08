Príšerné pochybenie nemocnice! Mladá žena musela svoje mŕtve dieťa oplakať hneď dvakrát

Hotová nočná mora pre každú matku!

Ako informuje portál The Sun, žena menom Alisha Pegg prišla v 22. týždni do nemocnice s obrovskými bolesťami. „Bola som v ukrutných bolestiach a bolo mi zle. Keď som zavolala lekárovi, predpokladali, že mám infekciu močového mechúra,“ uviedla mladá žena, ktorá sa napriek odporúčaniam lekárov zostať doma vybrala pre istotu do nemocnice. Keďže Alisha nebola prvorodička, trvala na tom, že ide o pôrodné bolesti, no lekári si mysleli, že preháňa.

Tehotnú ženu najviac vystrašil fakt, že necíti žiadny pohyb dieťatka, no doktori jej spravili len krátku kontrolu, ktorá trvala asi minútu. Hoci ani v nemocnici nezachytili žiaden jeho pohyb, počuli tlkot srdca, a tak ju ubezpečili, že len spí.

„Nebola som šťastná a hovorila som im, že moje telo cíti, že potrebuje tlačiť, ale povedali mi, aby som šla domov,“ vysvetlila Alisha. Len pár hodín po príchode z nemocnice však žena začala skutočne naplno rodiť.