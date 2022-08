Viete, ako odhaliť sexuálneho babráka? Toto sú najčastejšie znaky, pozor hlavne na číslo 3

Zistiť, či je niekto sexuálny boh alebo naopak babrák ešte pred cestou do postele, sa na prvý pohľad môže zdať zložité. Podľa vedcov však existujú spôsoby, ako to zistiť. Pozorne čítajte.

Ako uvádza portál The Sun, sexpertka Annabelle Knightová tvrdí, že to nemusí byť také zložité a nepotrebujete ani krištáľovú guľu. To, či je chlap zlý v posteli, sa dá zistiť na základe typu jeho osobnosti. Annabelle sa rozhodla zdieľať svoje najlepšie tipy, ako spoznať zlého milenca na míle ďaleko prostredníctvom reči jeho tela a toho, ako sa správa na rande.

1. Rýchložrút

Všetko zhltne ešte skôr, ako vy chytíte vidličku? Tí, ktorí sa v živote ponáhľajú, najmä pri veciach, ktoré by si mali užívať, ako je jedlo, sa s väčšou pravdepodobnosťou ponáhľajú aj v posteli. Ukážkovým znakom môže byť aj to, čo chlap na rande je. Ak si vyberie to isté zakaždým, keď idete von, je pravdepodobné, že je menej vzrušujúci aj v spálni.

2. Je zbrklý

Ak je pre vášho nápadníka myšlienka „pomalšieho“ nástupu do vzťahu úplne cudzia, môže to znamenať, že mu chýba zmysel pre emocionálny zážitok. Emocionálne porozumenie je kľúčom k šťastnému, zdravému a plnohodnotnému sexuálnemu životu, takže bez neho sa veci môžu zvrtnúť.