Vladimir Putin napísal list Kim Čong-unovi: Jeho obsah poriadne znepokojí USA

Rusko sa zaviazalo, že „rozšíri svoje všeobecné a konštruktívne bilaterálne vzťahy“ so Severnou Kóreou.

Konštatoval to ruský prezident Vladimir Putin v liste adresovanom severokórejskému vodcovi pri príležitosti kórejského Dňa oslobodenia, informuje spravodajský portál BBC.

Kim Čong-un zase uviedol, že priateľstvo medzi ich národmi vzniklo víťazstvom nad Japonskom v druhej svetovej vojne a dodal, že ich „súdružské priateľstvo“ bude ešte silnejšie. Putin sa podľa severokórejskej štátnej agentúry KCNA ďalej vyjadril, že rozšírené bilaterálne vzťahy „budú vyhovovať záujmom“ oboch krajín.

Rusko-severokórejské priateľstvo podľa Kima „upevňovali a rozvíjali storočie za storočím“. „Strategická a taktická spolupráca, podpora a solidarita“ medzi dvomi krajinami „sa dostali do nových výšok spoločným postojom na potlačenie vojenského ohrozenia a provokácie zo strany nepriateľských síl“, napísal Kim vo svojom liste.

Pchjongjang síce neuviedol, kto by mali byť tieto nepriateľské sily, no tento termín zvykne Severná Kórea používať na označenie Spojených štátov a ich spojencov, pripomína BBC. Sovietsky zväz bol kedysi významným spojencom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a krajine poskytoval ekonomickú spoluprácu, kultúrne výmeny a pomoc. Ich vzťahy trpeli po páde Železnej opony, no postupne sa začali zlepšovať, keď sa Rusko začalo začiatkom 21. storočia postupne odcudzovať Západu.

Severná Kórea sa v júli stala jednou z mála krajín, ktoré oficiálne uznali dve Ruskom podporované separatistické republiky na východe Ukrajiny. Ukrajina, ktorá bojuje proti ruskej invázii, v reakcii prerušila všetky diplomatické styky s Pchjongjangom.