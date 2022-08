Žena sa nadmerne opaľovala, malo to hrozné následky: Fotky len pre silné žalúdky

Mary Bentley sa rozhodla podeliť o svoj desivý príbeh o boji s rakovinou.

Kráska pravidelne navštevovala solária už od mladosti. Okrem toho veľa času strávila aj opaľovaním na slnku. Napriek tomu, že opaľovaniu sa posledné roky vyhýbala, zanechalo to na nej následky.

Keď Mary nedávno navštívila dermatológa kvôli kontrole znamienok, lekár si na jej hlave všimol niečo nezvyčajné. V strede hlavy jej našiel ploché, pomerne veľké znamienko. Biopsia odhalila, že sa jednalo o melanóm. Chirurgovia boli nútení jej vyrezať časť pokožky hlavy, a to všetko kým Mary bola pri vedomí.

Mary po zákroku ostala tak obrovská diera v hlave, že jej bolo vidno až lebku. Avšak, ako sama priznala, nebyť jej dermatológa, znamienko by si sama nikdy nevšimla. Aj keď dodáva, že znamienka si pravidelne kontrolovala, nikdy ju nenapadlo skontrolovať aj tie na pokožke hlavy.

Na to obdobie spomína len veľmi ťažko. Portálu The Sun prezradila, že zákrok bol naozaj nechutný. Počas celého zákroku bola totiž pri vedomí a počula, ako jej strihajú a opracúvajú pokožku na hlave. Údajne jeden z doktorov pri zákroku poznamenal, že takú lebku ešte nevidel. Nebolo to teda jednoznačne nič príjemné.

Na kliniku sa však musela opätovne vracať, aby jej vystrihli ešte viac pokožky. Po tomto zákroku už Mary povedali, že sa im našťastie podarilo všetko odstrániť. Melanóm mal rozmery 4,2 cm x 2,6 cm no výrez na Marynej hlave bol veľkosti 4,5cm x 3,1cm. Po jeho odstránení Mary podstúpila plastickú operáciu, aby uzavreli veľkú dieru na temene hlavy 13-timi stehmi.