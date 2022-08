Z tohto sa vám prevráti žalúdok: Kráska nosí plienky a nebudete veriť, čo s nimi robí, keď ich použije

Kathy žije ako dospelé dieťa. Tento životný štýl jej i zarába pekné peniaze!

Kráska svoje použité plienky predáva online údajným fanúšikom. Trvá však na tom, že za tým nie su žiadne zvrhlé ani sexuálne úmysly. Kathy Maria, tiež známa pod prezývkou Little Kathy, má 26 rokov a robí marketingovú manažérku v Paraguaji. V súkromnom živote sa však mladá brunetka stále rada správa ako malé dieťa.

Kathy svoje zábery v plienkach zverejňuje na stránkach pre dospelých. Svojimi fotografiami upútala značnú pozornosť. Kathy portálu Daily Star povedala, že ako dieťa sa správa aj napriek tomu, že je dospelá, pretože sa jej páči byť dieťaťom. Nevidí za tým vraj nič sexuálne. Prezradila taktiež, že má doma obrovskú zbierku hračiek. Údajne si aj cmúľa palec, pretože je to niečo, čo robila ako dieťa a upokojuje ju to. Plienky, do ktorých vykonáva potrebu, nosí stále a všade.

Kathy sa posťažovala, že plienky a detské oblečenie sú drahá záležitosť. Preto svoju plienku s výkalmi poslala zákazníkovi až do USA. Inému fanúšikovi mala poslať video, ako má na sebe plienku a nič nerobí len sedí. Za toto video jej mal zaplatiť okolo 300 eur. So svojim životom je údajne šťastná a nič by v ňom nemenila.