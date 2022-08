Masívny výbuch skladu s pyrotechnikou! Desivé zábery z miesta činu

Explózia, ktorej príčina nebola bezprostredne známa, sa odohrala v obchodnom centre Surmalu. Podľa predbežných informácií tam došlo k požiaru.

Arménske ministerstvo uviedlo, že na mieste zasahuje najmenej 20 hasičských vozidiel. K dvom výbuchom v tomto nákupnom centre došlo v sklade so zábavnou pyrotechnikou, píše agentúra Reuters s odvolaním na ruské médiá.

⭕️🇦🇲#Armenia: Horrible footage from the explosion in #Yerevan #Երևան

👉We are praying for you brothers and sisters pic.twitter.com/sn1rU15EXB