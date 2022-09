Tento objav zaskočil skúseného potápača, vás zrejme šokuje: Predátor ako z desivého sci-fi!

Potápač Pedro Valencia (34) objavil v Mexiku živočícha, ktorý napriek zdaniu nie je jedným zvieraťom, ale viacerými organizmami, ktoré spolupracujú ako kolónia.

Ako píše britský Daily Mirror, Pedro počas nočného ponoru narazil na bizarnú morskú šelmu. Živočích, ktorého objavil sa nazýva sifonofór. Ide o stvorenie zlúčené z viacerých spolupracujúcich organizmov. A keďže sú sifonofóry mimoriadne krehké, málokedy ich zastihnete živé.

„Hľadal som tvory, ktoré by som mohol zachytiť na video a uvidel som niečo väčšie ako všetko ostatné. Keď som sa priblížil, všimol som si, že to nie je jediné zviera, ale sifonofór s rybou prilepenou k bodavým bunkám. Je to veľmi nezvyčajné,“ povedal Pedro. Ryby často používajú medúzy ako ochranu, ale sifonofóry nie.

„Naznačovalo to, že nejde o symbiotický vzťah, ale skôr predátor-korisť,“ dodal potápač. Na Pedrových záberoch, zaznamenaných pri pobreží Cozumelu v Mexiku, je možné vidieť kolóniu, ako sa plaví pod hladinou so strašidelnou žiarou. Hlava živočícha pulzuje rytmom podobným dýchaniu, zatiaľ čo spodná časť tela je posiata strapcovitými tvarmi, ktoré vyžarujú biele svetlo. Cez jeho priehľadný exteriér nie sú viditeľné žiadne vnútorné orgány, iba akési rozvetvené stonky spájajúce všetky časti kolónie. A v jeho bodcoch je uviaznutá ryba bez života.

„Nie som biológ, ale videl som dosť sifonofórov, aby som vedel, že ide o špeciálny druh,“ uviedol potápač. Video zverejnil na svojom Instagrame a jeho podozrenie sa naplnilo.

„Všeobecný názor je, že tú rybu ulovil sifonofór. Neviem, či bola potravou, alebo sa len ocitla v pasci a uhynula,“ dodal. Pedrovi ako inštruktorovi potápania nie je podmorský svet cudzí – no aj pre neho to bol výnimočný okamih, na ktorý bude ešte dlho spomínať: „Rád pozorujem správanie podmorských zvierat, takže to bolo veľmi vzrušujúce. Potápanie v čiernej vode v hĺbke tisícok stôp je neuveriteľným zážitkom.“

Vysvetlil, že o tom, čo všetko sa deje v oceánoch nie je veľa dokumentárnych filmov alebo dôkazov ľahko dostupných širokej verejnosti. „Pretože môžem byť svedkom a zaznamenávať tento druh interakcií, cítim sa ako prieskumník. Napĺňa ma to údivom nad tým, koľko sme toho ešte neobjavili,“ uzavrel. Sifonofóry sú dravé mäsožravce, ktoré sa živia veslonôžkami, malými kôrovcami a malými druhmi rýb.