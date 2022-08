Na ruských turistov čaká vo Fínsku nemilé prekvapenie: Aha, čo sprevádza ich obľúbenú atrakciu

Dav ľudí sa zhromažďuje vo východofínskom meste Imatra, aby mohol z mosta sledovať tamojší veľkolepý zážitok – vodopád Imatra. V rovnaký čas každý deň tam púšťa pre potechu turistov vodu starým korytom rieky s kaskádami a pohľad na divokú vodu je sprevádzaný hudbou fínskeho skladateľa Jeana Sibelia.

Atrakciu si obľúbili najmä ruskí turisti, miesto v roku 1772 navštívila aj panovníčka Katarína Veľká. Od konca júla ale návšteva pre Rusov trochu zhorkla. Mesto Imatra totiž na začiatku každého divadla púšťa ukrajinskú hymnu, na protest proti ruskej invázii, napísala agentúra AFP.

Fínsko, ktoré s Ruskom zdieľa 1300 kilometrov dlhú východnú hranicu, je navyše jednou z krajín, ktorá má v pláne obmedziť vydávanie turistických víz ruským občanom. "Je to zlá správa pre Rusov, ktorí milujú Fínsko," uviedol k tomu 44-ročný ruský turista Mark, ktorý k vodopádom dorazil spoločne s rodinou. „Fínskej vláde ale rozumieme,“ dodal. Zdôraznil, že existujú Rusi, ktorým sa vojna nepáči. „Nie všetci Rusi podporujú Putina. Vláda, ale aj obyčajní ľudia by to mali pochopiť,“ doplnil.

Rovnako v neďalekom mesta Lappeenranta hrá každý večer ukrajinská hymna pri budove radnice, neďaleko obchodných centier obľúbených u ruských turistov. "Cieľom je vyjadriť silnú podporu Ukrajine a odsúdiť agresiu a vojnu," povedal agentúre AFP miestny starosta Kimmo Jarva.