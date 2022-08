KĽDR skritizovala Guterresovu podporu denuklearizácie: Je to nespravodlivé

Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu skritizovalo nedávne vyjadrenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý podporil úplnú denuklearizáciu KĽDR, pričom jeho pripomienky označilo za nespravodlivé a zaujaté. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

Guterres počas piatkového stretnutia s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom uviedol, že denuklearizácia Severnej Kórey je "základným cieľom pre nastolenie mieru, bezpečnosti a stability v celom regióne". Severokórejský rezort diplomacie vyjadril "hlboké poľutovanie nad slovami generálneho tajomníka OSN, ktorým chýba nestrannosť a spravodlivosť a ktoré sú v rozpore s jeho záväzkami obsiahnutými v Charte OSN, pokiaľ ide o Kórejský polostrov".

Podľa ministerstva zahraničných vecí by "úplné, overiteľné a nezvrátiteľné zrušenie nukleárnych programov (CVID) Severnej Kórey znamenalo zásah do jej zvrchovanosti". Zároveň upozornilo, že Guterres by si mal vo svetle vyostrenej situácie na Kórejskom polostrove dávať pozor na to, čo hovorí.

OSN na začiatku augusta upozornila, že Severná Kórea sa pripravuje na svoj v poradí siedmy jadrový test – prvý od roku 2017. Severokórejský vodca Kim Čong-un koncom júla vyhlásil, že v prípadnom konflikte so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou je pripravený použiť i jadrové zbrane. Obvinil pritom oba štáty, že svojou nepriateľskou politikou, démonizáciou KĽDR a spoločnými vojenskými cvičeniami dostávajú Kórejský polostrov na pokraj vojny.