Autora Satanských veršov brutálne napadli, bojuje o život: Tisíckrát bravo, píše Irán

Britský spisovateľ Salman Rushdie je po piatkovom útoku spáchanom mužom libanonského pôvodu pripojený na pľúcny ventilátor, nemôže hovoriť a zrejme príde o oko.

Útok odsúdili inštitúcie aj osobnosti politického a kultúrneho sveta, zatiaľ čo časť iránskych médií útok schvaľuje. Útočník bol formálne obvinený z pokusu o vraždu a z napadnutia. Za román Satanské verše vyniesol dnes už zosnulý iránsky duchovný vodca Rúholláh Chomejní nad Rushdiom rozsudok smrti, pretože dielo z roku 1988 podľa niektorých moslimov uráža islam.

Kvôli Chomejnému fatve, ktorú terajšie iránske vedenie odmietlo zrušiť, žil Rushdie v ústraní a s ochrankou. V piatok mal Rushdie vo vzdelávacom centre v americkom meste Chautauqua v štáte New York prehovoriť na tému azylu, ktorý USA poskytujú prenasledovaným umelcom.

Krátko po začatí prejavu na pódium vyskočil dvadsaťštyriročný Hadi Matar narodený v Kalifornii libanonským rodičom, ktorý sa nedávno presťahoval do New Jersey. Päťdesiatsedemročného Rushdieho pobodal na krku a na tele a spisovateľ podľa svojho agenta Andrewa Wylieho zrejme príde o oko. Do nemocnice bol Rushdie prepravený vrtuľníkom a podstúpil niekoľkohodinovú operáciu. Má porušené nervy na ramene a tiež pečeň. Zostáva pripojený na pľúcny ventilátor; podľa lekára Martina Haskella sú zranenia síce vážne, ale je šanca na prežitie.

O motíve Matarovho činu zatiaľ polícia nič nezverejnila, no podľa prvých informácií útočník sympatizoval so šiitským extrémizmom a iránskymi revolučnými gardami. Prokuratúra Hatara obvinila z pokusu o vraždu a z napadnutia. Zostáva bez kaucie vo väzbe.

Centrum Chautauqua podľa stanice CNN odmietlo zaviesť pri piatkovom programe základné bezpečnostné opatrenia, takže na mieste nebol detektor kovov a nekontrovala sa batožina.