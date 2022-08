Kórejčanka chce vyzerať ako Kim Kardashian: Preboha, veď ju nespoznáva už ani vlastná rodina!

Kim Kardashian má možno konkurenciu! Žena z Južnej Kórey minula viac ako 60-tisíc dolárov a podstúpila 15 operácií, aby vyzerala ako ona.

Cherri Lee vždy túžila byť ako Kim a dodnes tomu venuje maximálne úsilie, píše New York Post. „Kim bola pre mňa vždy inšpiráciou. V mojich očiach je to najkrajšia žena na svete,“ vysvetlila. Prvú operáciu podstúpila, keď mala 20 rokov. Dnes má 28-ročná žena za sebou operáciu viečok, tri brazílske liftingy zadku, dva zákroky na zväčšenie pŕs a niekoľko rekonštrukčných prác na tvári.

Jej vzhľad je natoľko iný, že veľa ľudí si ani neuvedomuje, že je Ázijčanka. „V skutočnosti vyzerám ako úplne iný človek než predtým. Vyzerám ako zo západu a niektorí príbuzní ma už ani nespoznávajú,“ povedala. Nateraz s operáciami skončila, no neľutuje ani jeden zákrok. „Urobila by som to znovu. Ľutujem len to, že som to neurobila skôr,“ dodala.

Cherri je momentálne slobodná a žije v Južnej Kórei. Verí, že vzhľadom na jej ázijský pôvod si premena na Kim vyžaduje oveľa viac úsilia. „Nemyslím si, že moje črty tváre vyzerajú ako jej, ale celkový štýl je jej,“ uviedla. Ďalej tvrdí, že nikdy nebola fanúšikom orientálneho vkusu a svoj vzhľad pred operáciami nemala rada. „Nepáčilo sa mi, ako som vyzerala predtým. Až teraz som naozaj šťastná,“ vyhlásila.

Hoci sa pri nej ľudia na verejnosti zastavujú a skladajú jej komplimenty, Cherri neznáša, keď si muži pýtajú jej číslo. Z negatívnych reakcií si nič nerobí. Jedna pani v strednom veku sa jej dokonca spýtala, či je sexuálna pracovníčka. „Ak nemáte čo povedať, radšej choďte ďalej. Každý by mal mať právo zmeniť svoje telo. Robte si, čo chcete, pokiaľ tým nikomu neubližujete,“ uzavrela.