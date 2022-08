Medzi dvojicou je skoro 20-ročný vekový rozdiel: Po zoznámení s rodičmi prišiel obrovský šok!

Keď pekná blondínka vošla do baru, kde pracoval Rich Foetu Tomkinson (48), bola to láska na prvý pohľad. Až na jeden háčik. Rich stretol Evie (29), keď bola ešte dieťa.

Napriek vekovému rozdielu takmer dvoch desaťročí sa do seba Rich a Evie zaľúbili. No ako píše The Sun, keď prišlo na zoznamovanie s rodičmi, muž zostal poriadne zaskočený. Evienu mamu Sarah Owenovú poznal, pretože v 90. rokoch pracovali na tej istej ulici. To znamená, že Evie videl ako dieťa, keď sa s ňou Sarah prechádzala.

„Bolo to trochu čudné, keď som si uvedomil, že som Evie stretol ako dieťa, ale vtedy som o tom nemal ani potuchy. Dnes sa na tom smejeme. Vek je pre nás len číslo. Nevyberáte si, do koho sa zamilujete,“ povedal Rich. Evie, sociálna pracovníčka, dodáva: „Bolo trochu zvláštne, keď sme zistili, že ma Rich stretol, keď som bola ešte dieťa. No je zábavný a má najväčšie srdce. Keď sme spolu, ten vekový rozdiel sa okrem jeho sivej brady ani nezdá.“

Hovorí, že od ich prvého rozhovoru ju priťahovala Richova vrúcna osobnosť a pripúšťa, že medzi nimi okamžite preletela iskra. Keď Richovmu otcovi v októbri 2018 diagnostikovali rakovinu a na Vianoce zomrel, Evie mu pomohla sa z toho dostať. Rich vedel, že chce, aby bol okamih, keď položí osudovú otázku nezabudnuteľný, a tak na koleno kľakol pred tisíckou ľudí v ich miestnom divadle počas premietania dokumentu o charitatívnej akcii, ktoré usporiadal v marci 2019.