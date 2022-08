Afganské ženy sa domáhali práv, Taliban okamžite reagoval: Demonštráciu rozohnal streľbou do vzduchu

Zhruba 40 žien podľa nich išlo v sprievode okolo ministerstva školstva a skandovalo "chlieb, práca, sloboda", keď ich skupina Talibov začala rozháňať streľbou do vzduchu. Incident sa odohral zhruba päť minút po začiatku pochodu.

Demonštrantky niesli transparent s nápisom "15. august je temným dňom". Dátum odkazoval na deň, keď sa Taliban v Kábule chopil moci. "Spravodlivosť, spravodlivosť, máme dosť nevzdelanosti," skandovali ženy, kým boli násilne rozohnané.

Protest broken up by Taliban gunfire after women and journalists, including myself, were hit. pic.twitter.com/BkkUMCsnnv