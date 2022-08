Odsúdený dedič Samsungu: Vo veci nastal významný zvrat! Hodili megaškandál za hlavu?

Z odsúdeného korupčníka hrdina národa!

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol (61) totiž v piatok omilostil dediča technologického gigantu Samsung I Če-jonga (54). Ten má pomôcť prekonať národnú ekonomickú krízu.

Takto sa to robí? Korunný princ Samsungu, ako ho v jeho rodnej vlasti oslovujú, je definitívne slobodným mužom. Prezident Jun Sok-jol mu udelil milosť, aby mohol „prispieť k prekonaniu hospodárskej krízy v krajine“.

Informoval o tom juhokórejský rezort spravodlivosti, podľa ktorého sa zhoršila dynamika a vitalita národného hospodárstva v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Riešenie vidia práve v I Če-jongovi, ktorého spolu s ďalšími tromi podnikateľmi prezident omilostil. „Môžu viesť motor nepretržitého rastu krajiny prostredníctvom aktívnych investícií do technológií a vytvárania pracovných miest,“ vyhlásilo ministerstvo spravodlivosti.

Dedič Samsungu, ktorý je najväčším konglomerátom v Južnej Kórei, bol zapletený do korupčného škandálu okolo bývalej prezidentky Pak Kun-hje (70). Tej mal poskytnúť celkovo viac ako 30 miliónov eur výmenou za pomoc pri získaní kontroly nad konglomerátom. Súd ho za tieto úplatky v roku 2017 odsúdil na päť rokov, z ktorých si odsedel napokon iba jeden. Vlani v januári ho najvyšší súd opäť poslal na dva a pol roka do basy, no v auguste bol podmienečne prepustený. Podmienkou prepustenia bol päťročný zákaz vykonávať podnikateľskú činnosť. Získaná milosť od prezidenta mu tak opäť umožní návrat do práce.