Nové zistenia o razii u exprezidenta USA: Naozaj hľadali u Trumpa toto?!

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) údajne počas pondelkovej domovej prehliadky u bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Floride hľadal okrem iného tajné dokumenty týkajúce sa jadrových zbraní.

Americký denník The Washington Post sa to dozvedel od ľudí blízkych vyšetrovaniu, píše TASR. Zdroje denníku neprezradili ďalšie podrobnosti o povahe hľadaných dokumentov a ani to, či ich vyšetrovatelia u Trumpa našli.

Trump, ktorý raziu považuje za politicky motivovanú, v piatok vyzval na okamžité zverejnenie súdneho príkazu na jej vykonanie. Ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok oznámilo, že požiada súd, aby príkaz vo verejnom záujme zverejnil.

"Nielenže nie som proti zverejneniu týchto dokumentov, ale priamo vyzývam na ich okamžité zverejnenie," cituje Trumpa agentúra AP.

Exprezident v priebehu tohto týždňa vyslovil obavy, že keďže sám nebol v čase razie doma a nemohli byť pri nej prítomní ani jeho právnici, FBI tam mohla podstrčiť nejaké dôkazy.

Americké médiá bezprostredne po pondelkovej akcii špekulovali, že FBI u Trumpa zrejme hľadala dokumenty, ktoré mal podľa zákona odovzdať, keď vlani v januári skončil vo funkcii prezidenta. Americkí prezidenti musia podľa zákona odovzdať všetku svoju písomnú komunikáciu a dokumenty Národnému archívu. Ten vo februári oznámil, že z Trumpovho luxusného sídla Mar-a-Lago získal 15 škatúľ s dokumentmi týkajúcimi sa okrem iného aj utajovaných skutočností národnej bezpečnosti, ktoré mal Trump odovzdať ešte pri odchode z úradu.

Trumpovi ľudia tvrdia, že všetky dokumenty, ktoré si priniesol z Bieleho domu do svojej rezidencie na Floride, boli už v tom čase odtajnené. Televízia NBC pripomína, že orgány činné v trestnom konaní doteraz nikdy nestíhali bývalého prezidenta za podobný skutok. Poukazuje pritom na fakt, že prezident USA môže kedykoľvek odtajniť akékoľvek dokumenty – a tým bude zrejme argumentovať aj Trump. Niektorí právni experti sa však nazdávajú, že Trump zrejme nesplnil niektoré formálne náležitosti odtajnenia, čo mohlo byť dôvodom razie.