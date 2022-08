Prababička oslavovala 106. narodeniny: Odpadnete, čo si šibalka priala! Fotky hovoria za všetko

Prababičke sa k oslave 106. narodenín splnil jej veľký sen. Budete pozerať, čo ním bolo!

Norah Shaw prežila dve svetové vojny, dve pandémie aj 20 britských premiérov, ale nikdy predtým jej polohaný "čašník" nepodával sendviče. Až doteraz! Ako uvádza LADbible, veľkým želaním tejto 106-ročnej čipernej prababičky totiž bola prítomnosť sexy muža, ktorý ju v opatrovateľskom dome prišiel navštíviť len v zástere s maskou na tvári.

No nebol to holý zadok 32-ročného Eddyho, z ktorého Norah nemohla spustiť oči. Bola to jeho hruď. "Eddy bol vysoký, mal pekné oči a bol veľmi príťažlivý. Na hrudi nemal vôbec žiadne chlpy, čo na mňa zapôsobilo," povedala 106-ročná Norah, ktorá dodala, že nikdy nič také vo svojom živote nevidela.

Pohľadný Eddy doniesol Norah sendviče, koláčiky aj poháre sektu ako súčasť narodeninového darčeka od jej dcéry Gill Shaw.

Darček prišiel vo chvíli, keď Norah žartovala s personálom domova, že všetko, čo si ku svojmu veľkému dňu priala, bol 'sexy muž'. "Bola som veľmi šokovaná, keď sa otočil, pretože nemal na sebe spodnú bielizeň," prezradila Norah. "Bolo to celkom zábavné. Musela som si ho očami premerať, tak som ho požiadala, aby si dal nejaké sendviče," uviedla šibalsky.