Ženský orgazmus má 3 základné podoby: Viete aké? Ohromné, čo zistil profesor z Karlovej univerzity

Ženy vraj zažívajú jeden z troch typov orgazmu. Zistil to profesor Jim Pfaus, ktorý pôsobí na Karlovej univerzite v Prahe.

Pomocou prístrojov sledoval vyvrcholenie u žien a navrhol pre neho tri termíny - vlna, sopka a lavína. Profesor neurovied Jim Pfaus, ktorý štvrť storočia prednášal na Concordia University v Montreale a teraz pôsobí na Karlovej Univerzite v Prahe, tvrdí, že ním navrhnuté názvy odkazujú na spôsob, akým sa pohyby panvového dna javili počas budovania orgazmu a uvoľnenia napätia pri orgazme.

„Vlna vyzerá ako vlnenie alebo postupné kontrakcie napätia a uvoľnenia pri orgazme. Lavína ide na vyššom napätí panvového dna so sťahmi, ktoré znižujú napätie smerom dole počas orgazmu. Sopka ide na nižšom napätí panvového dna, ale potom exploduje do napätia a uvoľnenia počas orgazmu,“ vysvetlil profesor Pfaus v rozhovore pre denník The Mail.

V rámci jeho experimentálnej štúdie použilo 54 žien vibrátor pripojený cez Bluetooth, ktorý detekuje silu kontrakcií panvového dna pomocou dvoch senzorov po stranách a odosiela dáta na zabezpečený internetový server. Ženy boli inštruované, aby sa samy doma stimulovali až k dosiahnutiu orgazmu. Výsledky profesora Pfausa publikoval Journal of Sexual Medicine.