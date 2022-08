Mladíkovi († 17) sa zachytilo oblečenie v stroji na štiepenie dreva a nasalo ho dnu: Strašná smrť!

Strašná smrť! Tínedžer z Pennsylvánie zomrel na letnej brigáde po tom, čo ho vtiahlo do stroja na štiepenie dreva.

Podľa New York Post Isiah Bedocs spolupracoval so službou na odstraňovanie stromov, keď jeho oblečenie zachytil stroj v údolí Lehigh. Ako uvádza LADbible, tragický incident sa stal okolo 13:30, krátko po tom na miesto dorazila polícia a záchranári. Podľa štátnej polície previezli 17-ročného rodáka z Coldplay do miestnej nemocnice vrtuľníkom, pretože utrpel „viacnásobné traumatické zranenia“. Isiah bol však o 14:45 vyhlásený za mŕtveho.

Zatiaľ čo polícia stále čaká na správu z pitvy, smrť mladého muža sa uvádza ako nehoda. Sused, ktorý si neželal byť menovaný, bol svedkom hrozivej nehody. "Je to veľmi znepokojujúce a je to veľmi smutné, čo sa mladému mužovi stalo. Je mi veľmi ľúto, že to takto dopadlo," povedal pre WPVI-TV.

Isiahovi ostávalo už len niekoľko týždňov od začatia kurzu na Lehigh Career and Technical Institute, kde sa zapísal do programu automobilových technológií. Po tom, čo sa objavili správy o jeho úmrtí, vydal inštitút prostredníctvom magazínu PEOPLE vyhlásenie: „Naše srdcia sú s jeho rodinnými príslušníkmi a priateľmi, ktorí zápasia s touto nepredstaviteľnou tragédiou.“

Hneď po smrti tínedžera spustila blízka rodinná priateľka Christine Castro zbierku na stránke GoFundMe, aby pomohla podporiť rodinu. Christine v príspevku opisuje Isiaha ako „šťastného“ mladého muža, ktorý mal „celý život pred sebou“.

V súčasnosti tiež prebieha vyšetrovanie nešťastia, pri ktorom asistuje kriminálka Betlehem a Úrad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OSHA).