Ak sa v posteli nudíte, nemusíte meniť partnera! Sexpertka radí: 5 vecí, vďaka ktorým bude váš sex skvelý

Ak ste už nejaký ten čas vo vzťahu, môžete mať pocit, že iskra medzi vami a vašim partnerom pomaly vyhasína. Rozhodne však tomu tak byť nemusí a sexuálna expertka prezradila, ako sa takejto nepríjemnej situácii vyhnúť.

Ako uvádza The Sun, sexpertka Natassia Miller sa podelila o päť vecí, ktoré robia všetky páry, ktoré majú skvelý sex. Natassia zdieľala tieto tipy na svojom účte na TikToku, pričom jej video bolo odvtedy prehrané viac ako šesť miliónov krát.



1. Rozprávajte sa o sexe s partnerom

Prvým Natassiným tipom je porozprávať sa o sexe so svojím partnerom. Sexpertka dodala, že páry, ktoré majú skvelý sex, sa „spýtajú jeden druhého, čo sa im páči, ako sa im to páči a kedy sa im to páči“. Ak nie ste zvyknutí na podobné konverzácie, môže to byť na prvý pohľad nepríjemné. Bude to však stáť za to, keď budete mať najbližšie posteľné radovánky.

2. Majte kvalitný čas s partnerom, maznajte sa

Jej ďalším tipom je stráviť kvalitný čas jeden s druhým, pričom Natassia navrhuje vyhradiť si 20 minút denne na maznanie. Dodáva, že túlenie vytvára väčšiu intimitu, čo môže v konečnom dôsledku viesť k lepšiemu sexu z dlhodobého hľadiska.



3 a 4. Bozkávajte sa a hovorte si „Milujem ťa“

Podľa Natassie je pre váš sexuálny život vo dvojici prospešné, ak sa vášnivo bozkávate a každý deň si hovoríte „Milujem ťa“, pričom keď to robíte, myslíte to naozaj vážne.