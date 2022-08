Záporožská elektráreň stále čelí ostreľovaniu: Prestavuje riziko? Jasný názor odborníka

Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti nepredstavuje bezpečnostné riziko aj napriek pokračujúcemu ostreľovaniu. Vo štvrtok to uviedol to generálny tajomník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi počas zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku. TASR prevzala správu z agentúry DPA.