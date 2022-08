Nečakaný prísľub Ruska: Komu chce umožniť prístup k Záporožskej jadrovej elektrárni?

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vo štvrtok prisľúbil, že Moskva umožní expertom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) prístup k Záporožskej jadrovej elektrárni. Zariadenie by podľa neho mohli navštíviť ešte v auguste. Nebenzia to uviedol na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku.

TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AP. "Sme pripravení poskytnúť všetku možnú pomoc pri riešení organizačných záležitostí," povedal Nebenzia. Po zasadnutí taktiež ocenil, že žiadny z 15 členov BR OSN neobvinil Moskvu z útokov na túto elektráreň. Nebenzia povedal, že "zločinecké útoky Kyjeva na jadrovú infraštruktúru tlačia svet na pokraj jadrovej katastrofy". Ruský veľvyslanec obvinil ukrajinské ozbrojené sily z ostreľovania zariadenia v meste Enerhodar ťažkým delostrelectvom a raketovými systémami. Zelenskyj vyzýva predstaviteľov Ukrajiny: Toto prestaňte robiť, je to úprimne nezodpovedné! Zároveň vyzval všetky štáty, ktoré podporujú Kyjev, aby svojich ukrajinských partnerov "udržali pod kontrolou a prinútili ich okamžite zastaviť útoky" na Záporožskú elektráreň. pokračovanie ‹ 1 2 ›