Matke dojčí dieťa kamarátka, je za tým jasný zámer: Šialené, čo si vymyslela!

Dojčenie dieťaťa môže byť pre niektoré matky veľmi náročné. Jedna to vyriešila tak, že za ňu kojí jej kamarátka.

Grace na svojom TikToku vysvetlila, že keď si trochu vypije, dojčiť nechá svoju kamarátku. „Keď si dáte pár pohárikov a necháte svoju kamarátku, aby dojčila vaše dieťa,“ napísala v príspevku.

„Nerozumiem tomu, prečo vaša kamarátka dojčí vaše dieťa? Môžete si dať drink aj kojiť zároveň,“ spýtala sa jedna osoba. V reakcii Grace pridala ďalšie video, na ktorom jej priateľka dojčila dieťa pri inej príležitosti. „Moja kamarátka má 7-mesačné dieťa, ktoré je teraz preč. Nechala som ju dojčiť, aby sa posilnil imunitný systém môjho syna a aby sa jej uľavilo,“ vysvetlila.

„Je úplne v poriadku piť aj dojčiť. Ak sa cítite dostatočne triezva na to, aby ste šoférovali, môžete aj dojčiť. Pri dojčení jej verím, pretože dojčí aj svoje vlastné dieťa,“ dodala mladá matka. Len za jeden deň malo jej pôvodné video neuveriteľných 742,5 tisíc videní. Názory TikTokerov sa rôznia. Mnohí si myslia, že by im to nebolo príjemné, iní zase tvrdia, že je od Grace pekné pomôcť priateľke.