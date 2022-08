Náhla razia v sídle exprezidenta Trumpa: FBI si odniesla dokumenty!

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ani ministerstvo spravodlivosti v utorok nezverejnili dôvody piatkovej prehliadky vo floridskej rezidencii bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa amerických médií federálni agenti zrejme hľadali dokumenty, ktoré sa do luxusného sídla Mar-a-Lago dostali po tom, čo Trump vlani v januári opustil prezidentský úrad, informuje TASR. Trump, ktorý sa v čase prehliadky nenachádzal v dome, odsúdil kroky FBI ako bezprecedentné voči bývalému prezidentovi, píše agentúra AFP.

Nemenovaný predstaviteľ bezpečnostných zložiek povedal televízii CBS News, že krátko pred raziou boli o nej upovedomení ochrankári, ktorých má Trump pridelených od tajnej služby. Do vily sa FBI dostala nenásilne a ochrankári jej boli údajne počas prehliadky nápomocní. Agenti z vily odniesli niekoľko škatúľ.

V reakcii na domovú prehliadku u Trumpa sa pred jeho rezidenciou zhromaždili sympatizanti s vlajkami, uviedla BBC. Líder republikánskej menšiny v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy kritizoval ministerstvo spravodlivosti za zásah, ktorý považuje za spolitizovaný. Republikánsky senátor z Floridy Marco Rubio prirovnal raziu k praktikám "marxistických diktatúr tretieho sveta".

Americkí prezidenti musia podľa zákona odovzdať všetku svoju písomnú komunikáciu a dokumenty Národnému archívu. Ten vo februári oznámil, že z Mar-a-Lago získal 15 škatúľ s dokumentmi týkajúcimi sa okrem iného aj utajovaných skutočností národnej bezpečnosti, ktoré mal Trump odovzdať ešte pri odchode z funkcie.

Reportérka denníka The New York Times Maggie Habermanová v pondelok zverejnila fotografie zo svojej rozpracovanej knihy naznačujúce, že Trump najmenej dvakrát spláchol svoje vlastnoručne písané poznámky do záchoda. Televízia CNN už predtým informovala, že Trump zvykol po prečítaní si rôzne dokumenty roztrhať a spláchnuť na toalete. Vyšlo to najavo, keď údržbári uvoľňovali upchaté odpadové rúry. Trump tieto obvinenia odmietol.

Podľa CNN však mal Trump vo zvyku ignorovať pravidlá archivácie dokumentov. Raz sa údajne počas letu kohosi spýtal, či nedá do internetovej dražby písomnú verziu jeho prejavu, ktorý predtým predniesol. Svojim spolupracovníkom tiež bežne kázal nosiť do prezidentského lietadla škatule s rôznymi článkami či pripravovanými príspevkami určenými na zverejnenie na sociálnych sieťach, aby si ich počas letu pozrel. Následne ich nariadil skartovať.