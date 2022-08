Ukrajina zastavila tranzit ruskej ropy južnou vetvou ropovodu Družba: Vedie i na Slovensko!

Ukrajina od 4. augusta zastavila tranzit ruskej ropy južnou vetvou ropovodu Družba, ktorá vedie okrem iného aj do Slovenskej republiky.

Podľa agentúry Interfax to oznámil ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť. Ukrajinský prevádzkovateľ ropovodov Ukrtransnafta podľa neho prestal ropu posielať ďalej kvôli neuhradeniu tranzitných poplatkov. Príčinou sú podľa ruskej strany západné sankcie. Agentúra ČTK zisťuje reakciu prevádzkovateľov rafinérií v Českej republike a na Slovensku. Tranzitu ropy severnou vetvou sa spor netýka.

Transnefť uviedol, že platba za augustový tranzit, ktorú v júli zaslal firme Ukrtransnafta, sa vrátila späť na jeho účet. Spoločnosť Gazprombank, ktorá má platby na starosti, podľa agentúry Reuters uviedla, že peniaze sa vrátili kvôli reštrikciám zo strany Európskej únie.

Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu Volgy a v Bielorusku sa delí do dvoch vetiev - severná vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky. Tranzit severnou vetvou podľa agentúry Interfax ďalej funguje normálne.

Rusko prostredníctvom južnej vetvy ropovodu Družba zvyčajne dodáva zhruba 250.000 barelov ropy denne. Hlavnými odberateľmi tejto ropy sú česká spoločnosť Unipetrol, ktorú ovláda poľská skupina PKN Orlen, a maďarská petrochemická skupina MOL, ktorá vlastní slovenskú firmu Slovnaft. Hlavnými dodávateľmi sú ruské firmy Lukoil, Rosnefť a Tatnefť.

Európska únia sa dohodla, že od 5. decembra prestane dovážať ruskú ropu ao dva mesiace neskôr aj ropné produkty. Z embarga bude dočasne vyňatá preprava ropy ropovodom Družba. Embargo je súčasťou sankcií, ktoré západné krajiny zavádzajú voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu.

V dôsledku vojny na Ukrajine sa skomplikovala tiež situácia okolo dodávok ruského plynu do Európskej únie. Rusko dodávky plynu do viacerých členských krajín EÚ obmedzilo, svoj postup odôvodňuje okrem iného problémami okolo turbín plynovodu Nord Stream 1.