Rusko prerušilo export ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba: Vedie i na Slovensko!

Rusko začiatkom augusta prerušilo export ropy prostredníctvom južnej vetvy ropovodu Družba, ktorá vedie okrem iných krajín na Slovensko.

Agentúre Reuters to oznámili zdroje oboznámené so situáciou a následne potvrdila ruská spoločnosť Transnefť. Dôvodom prerušenia dodávok sú problémy okolo tranzitných poplatkov.

Podľa oznámenia sa platba od ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta neuskutočnila. Ukrajina tak ropu neposlala ďalej.

Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu Volhy a v Bielorusku sa delí na dve vetvy - severnú vedie do Poľska a Nemecka, južnú cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.