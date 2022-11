Po kozmetickej procedúre zostala znetvorená: Na čele jej narástli rohy! Na toto pozor

Rozhodla sa pre skrášľovaciu procedúru, dopadlo to katastrofou. Austrálčanka sa rozhodla podeliť s jej nepríjemnou skúsenosťou, no ľudia len neveriacky krútia hlavami. Ako je toto možné?

Ako uvádza portál Daily Mail, Austrálčanka Jessie Carrová (21) zaplatila takmer 2-tisíc eur za úpravu obočia, ktorá jej mala vydržať 18 až 24 mesiacov. K tomuto kroku ju inšpirovali mnohé celebrity, avšak v prípade Jessie to vôbec nedopadlo podľa jej predstáv. Na čele jej zostali neprirodzené „výčnelky“, ktoré až nápadne pripomínajú rohy.

Štyri mesiace po kozmetickej procedúre si všimla, že jej ľavá časť tváre ščernela. V panike kontaktovala svojho kozmetického chirurga, ktorý jej po kontrole postihnutého miesta pichol injekciu steroidov v snahe zabrániť ďalšiemu tmavnutiu jazvy. „Dúfam, že to jazvu zosvetlí a tiež pomôže v hojení,“ povedala vo videu Jessie krátko po tom, ako odišla z ambulancie kozmetického chirurga. O pár dní neskôr svojich sledovateľov informovala, že zápal ustúpil a na čele jej zostala len niečo ako priehlbinka.

Svoju nepríjemnú skúsenosť zverejnila na sociálnych sieťach a len na TikToku mala viac ako 900-tisíc zobrazení. Mnohí boli šokovaní. „Fiasko, ktoré nikdy neskončí,“ napísala jej jedna jej sledovateľka a doplnila ju ďalšia: „Aby som bola úprimná, asi by som ich zažalovala“. „Žiaľ, kozmetickí chirurgovia nie sú plastickí chirurgovia. Je medzi nimi veľký rozdiel a je mi ľúto, že to dievča musíme takto vidieť. Dúfam, že sa máš už dobre,“ napísala jej ďalšia žena do komentárov. Viaceré ženy priznali, že po tomto už nad podobným zákrokom nebudú ani len uvažovať.