Kanadská provincia vyhlásila stav núdze: Takéto peklo na zemi nezažili desiatky rokov

Úrady v najvýchodnejšej kanadskej provincii Newfoundland a Labrador vyhlásili núdzový stav kvôli najhorším lesným požiarom za posledných 50 rokov. Plamene za dva týždne pohltili najmenej 10-tisíc hektárov lesov a hasičom sa ich stále nedarí zvládnuť, uviedol denník The Guardian.

"Za posledných 36 hodín sa situácia zmenila," povedal v nedeľu novinárom tamojší premiér Andrew Furey. "Predpovedali sme, že to zvládneme. So zmenou vetra sa však obávame, že dopad dymu bude výrazný... Je to dynamická, vyvíjajúca sa situácia, ako všetky požiare, ale nemôžeme čakať na poslednú chvíľu - musíme konať hneď," dodal premiér. Iný činiteľ uviedol, že dym komplikuje prácu hasičom.

Furey uviedol, že jeho vláda vyhlásila núdzový stav "nie preto, aby vyvolala paniku", ale aby zabezpečila, že provincia bude schopná rýchlo sa meniacu situáciu lepšie zvládnuť. S hasením plameňov budú pomáhať aj kanadskí vojaci.

Požiare horia v centrálnej časti Newfoundlandu už takmer dva týždne, čomu napomáha silný vietor. Úrady odhadujú, že požiar Paradise Lake zasiahol územie s rozlohou 6 500 hektárov a živel Bay d'Espoir už spálil cez 5 000 hektárov.

Veľké požiare sú v tejto provincii pomerne vzácne. Suché leto plné intenzívnych horúčav však spôsobilo, že sú tunajšie lesy zraniteľné voči rozsiahlym a rýchlo sa šíriacim plameňom.

Úrady zatiaľ nenariadili žiadne evakuácie, ale uviedli, že sú pripravené nariadiť obyvateľom, aby opustili všetky ohrozené obce. Zakázali však zakladanie ohňa v prírode alebo v blízkosti lesa. Tento krok je nutný, aby pomohol znížiť pravdepodobnosť vzniku nových ohnísk náhodou alebo z nedbanlivosti.

"Včera večer som videl dvoch ľudí, ako odhadzujú ohorky cigariet, a prišlo mi to úplne šialené," povedal novinárom miestny minister rybolovu, lesníctva a poľnohospodárstva Derrick Bragg. "Je to bezohľadné a nepotrebujeme to," dodal.