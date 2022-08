Let hrôzy! Keď sa Mia zahľadela na okno lietadla, krvi by ste sa jej nedorezali

Z obyčajnej cesty lietadlom sa môže v priebehu sekundy stať nočná mora. Cestujúca Mia o tom vie svoje, stačil jej jediný pohľad.

Ako uvádza portál The Sun, hnedovláska Mia Caroubová sa so svojou nepríjemnou skúsenosťou podelila na sociálnej sieti Instagram. Keď si sadla na svoje sedadlo v lietadle, okamžite jej padlo do oka okno, ktoré bolo rozbité a doslova v ňom bola „diera“. Svoj šokovaný pohľad si dokonca nakrútila a zmohla sa len na to, aby si zakryla ústa rukou.

Jej video si odvtedy pozrelo viac ako 200-tisíc ľudí, ktorí neverili vlastným očiam. „To je moja nočná mora!“ napísala jedna jej sledovateľka a doplnila ju ďalšia: „Odomkla si môj nový strach“.

Našťastie, realita bola o niečo optimistickejšia. Žiadne nebezpečenstvo Mii a ani jej spolucestujúcim nehrozilo, keďže väčšina okien v lietadlách má dve alebo až tri sklá. Rozbitá bola len vnútorná tabuľa, a tak sa nemohlo stať, že by ju počas letu vytiahlo von.

To, že jej nič nehrozilo, vedeli aj mnohí jej sledovatelia, ktorí ju o tom okamžite v komentároch informovali. „Okná cestujúcich v lietadle sú vyrobené z viacerých vrstiev skla alebo akrylu. Toto nie je pretlaková časť okna. Je to jednoducho len kozmetický kus plastu, ktorý lietadlo neodtlakuje," upokojil situáciu jeden jej sledovateľ. Niekto v komentároch dokonca podotkol, že jediné riziko je, že by sa na ňom mohol cestujúci porezať.