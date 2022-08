Šľapky za pár eur jej zachránili život: Zistíte, ako je to možné, zadovážite si také isté

Keď si Kerry (36) kupovala šľapky značky Puma, nemala ani len najmenšie tušenie, že im bude vďačná za svoj život. Prehovorila o svojom šokujúcom zážitku na pokraji života a smrti.

Ako uvádza portál LADbible, pomocná pracovníčka Kerry z britského mesta Halifax vysávala umelú trávu na dvore. Keď však chcela odpojiť predlžovací kábel, zasiahol ju prúd. Kontakt viedol k okamžitému elektrickému šoku s dostatočnou silou na to, aby ju odhodil do neďalekej steny. Podľa jej slov musela byť plastová časť nejakým spôsobom porušená, kvôli čomu dostala zásah.

„Cítila som tupú bolesť a masívne brnenie v celom tele. Bolo to, akoby mojimi rukami prechádzala elektrina. Behala som po kuchyni hore-dole. Triasli sa mi ruky, no nedokázala som ich ovládať a zastaviť to. Akoby som nad nimi nemala žiadnu kontrolu,“ opisuje svoje pocity Kerry, ktorá túto bolesť odhaduje na škále 8 z 10.

Kerry spočiatku nechcela ísť k lekárovi, avšak po tom, ako ju trápila dýchavičnosť, ju partner presvedčil, aby si zavolala lekársku pomoc. Operátor jej na linke pomoci poslal sanitku, ktorá ju previezla do nemocnice, kde jej urobili vyšetrenie EKG. Zásah elektrinou jej poškodil v ruke nervy, avšak až lekári jej vysvetlili, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Život jej zachránili práve gumené šľapky. „Tieto šľapky ste mali vtedy obuté?“ opýtal sa jej lekár, na čo mu Kerry prikývla. „Máte šťastie, pretože vám pravdepodobne zachránili život,“ povedal jej.

Gumené šľapky za 35 eur fungovali ako izolant, pretože zabránili tomu, aby sa elektrický náboj zo zásuvky dostal na zem cez jej telo. Zdá sa, že pre Kerry budú tým najvzácnejším kúskom až do konca života. Po zásahu sa už cíti lepšie, avšak stále má problém s pravou rukou, v ktorej nemá dostatok sily.