Zábava sa skončila tragédiou: Dievčatko († 11) v aquaparku zmizlo pod hladinou, už sa nevynorilo

Iba 11-ročné dievča zomrelo v aquaparku Liquid Leisure Windsor v Spojenom kráľovstve po tom, ako zmizlo pod vodnou hladinou počas narodeninovej oslavy kamarátky.

Polícia sa dostavila na miesto krátko pred štvrtou hodinou poobede. Niektorí návštevníci aquaparku skočili do jazera v snahe pomôcť s hľadaním dievčatka. Našli ju krátko po piatej hodine a ihneď ju previezli do nemocnice Wexham Park Hospital, píše The Sun. Žiaľ, už sa ju nepodarilo zachrániť.

Príčina smrti nie je oficiálne určená, polícia začala vyšetrovanie. Aquapark Liquid Leisure je zavreli a zronení plavčíci pokladajú kvety na miesto incidentu. Žena, ktorá celú vec sledovala s deťmi, prezradila pre Sky News, že dievčatko sa ponorilo a už nevyšlo nad hladinu. “Bola so skupinou kamarátov na oslave narodenín, moja dcéra sa s nimi rozprávala,” povedala mamička, ktorá si neželala byť menovaná.