Žena dala do kuchyne desivý predmet, ten sa odkryje až pri renovácii: Dúfa, že všetkých vydesí!

Mama dvoch detí s čiernym zmyslom pre humor odhalila svoj renovačný žart.

Mamička predviedla svoj čierny zmysel pre humor po tom, čo ukryla ľudskú kostru do svojej novo nainštalovanej kuchyne. Zverejnila fotografie autentickej kostry, ktorá sa krčí v priestore linky.

Žartovala pri tom o myšlienke, ako by vystrašila ďalších ľudí, ktorí budú nehnuteľnosť renovovať. K fotografiám poznamenala, že by si priala, aby mohla cestovať v čase a videla výraz tváre toho chudáka, ktorý nájde v dome ľudskú kostru. Žena obliekla kostru do tradičného trička, nohavíc a šiltovky pričom jej do ruky vložila červené pero.

Zatiaľ čo tisícky renovátorov domov to považovali za veselé, iní tvrdili, že žena tento vtip nepremyslela dostatočne do hĺbky. Niekto sa vyjadril, že mu mala dať do ruky lístok, v ktorom by stálo, že ho museli izolovať v dôsledku covidu. Ďalší povedal, že by mala mať na tvári rúško a v ruke pozitívny test na koronavírus.