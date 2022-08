Starý obitý kufor zmenil žene život: Ani netušila, čo ukrývala 40 rokov doma

Otec kúpil starý kufor v roku 1984 len za 12 libier a daroval ho svojej dcére Melisse, keď sa sťahovala do svojho prvého bytu. Nemali však poňatia o jeho hodnote.

Z ošúchaného starého kufru kúpeného len za 12 libier (14,24 eur) vysvitlo, že je vzácny úložný box Louis Vuitton s enormnou hodnotou.

Kúpil ho v obchode so starožitnosťami v dedine St. Margarets neďaleko Londýna. Jeho dcéra Melissa desaťročia využívala kufor na uskladnenie posteľnej bielizne, kým si nakoniec uvedomila, čo v skutočnosti vlastní.

Minulý rok si ho vzala so sebou na Antiques Roadshow a bola ohromená, keď zistila, že ide o vzácny 100-ročný kufor značky Louis Vuitton. Kufor má momentálne hodnotu niekoľko tisíc eur a Melissa ho nič netušiac vlastnila takmer 40 rokov.

56-ročná žena sa rozhodla predať dizajnový kufor, aby ho ochránila pred svojimi mačkami, ktoré ho používali ako škrabadlo. Položka bola vydražená v Hanson's Auctioneers v Londýne za 7 300 libier (8 661,05 eur), pričom celková zaplatená suma s prémiou kupujúceho dosiahla 9 490 libier (11 259,36 eur).

Melissa tvrdí, že postupom času si všimla meno Louis Vuitton čoraz viac objavujúce sa v televíznych reláciách o starožitnostiach. Uvedomila si, že aj jej kufor by mohol byť cenný. Minulý rok údajne poslala e-mail do TV Antiques Roadshow, aby získala ocenenie a požiadali ju, aby ho priniesla na show.

V dizajnovom kufri bola kópia novín Guardian, na ktorej bol uvedený dátum, kedy ho Melissin otec kúpil, a to 3. septembra 1984. Melissa dodala, že kufor bol overený spoločnosťou Louis Vuitton. Podľa výrobného čísla na kufri sa pôvodne predával v rokoch 1909 až 1914. Louis Vuitton je meno navždy spojené s kvalitou, ale tento kufor je viac než to. Je to historický objekt demonštrujúci dizajnovú vynaliezavosť Vuittona a štýl luxusnej batožiny zo začiatku 20. storočia.