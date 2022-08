Podarí sa zachrániť České Švajčiarsko? Hasičom podáva pomocnú ruku ďalšia krajina

Do Česka v piatok priletia z Talianska dve lietadlá Canadair, aby pomohli s hasením požiaru v Českom Švajčiarsku.

Okolo poludnia dorazí na letisko Vodochody. ČTK to povedal hovorca hasičov Martin Kavka. Kedy sa lietadlá, ktoré dokážu naberať vodu z vodnej hladiny a odnesú až 6000 litrov vody, zapoja do hasiacich prác, zatiaľ Kavka neoznámil. V Českom Švajčiarsku talianske lietadlá zasahovali už minulý týždeň vo štvrtok a podľa hasičov boli výraznou pomocou. Potom sa vrátila do Talianska, kde tiež vypukol požiar.

"Požiadali sme o pomoc a Taliansko nám opäť lietadlá ponúklo," uviedol Kavka. Či sa podarilo všetky ohniská v Taliansku uhasiť, nie je jasné. Stále tam však hrozí riziko vzniku ďalších požiarov. Talianske lietadlá po ich odlete nahradili lietadlá zo Švédska, ktoré tiež naberajú vodu priamo z vodnej hladiny. Uzavreté tak od minulého týždňa zostáva jazero Milada pri Ústí nad Labem, kde vodu najprv čerpali talianske špeciály a teraz ich tam čerpajú švédske lietadlá. Tie ale dokážu odniesť 3000 litrov vody, teda o polovicu menej ako lietadlá Canadair.

Pri rozsiahlom požiari v národnom parku České Švajčiarsko zasahuje aj niekoľko helikoptér, dve policajné, dve armádne a dve zo Slovenska. S hasením pomáhal aj vrtuľník Black Hawk z Poľska. Na mieste je už desiaty deň tím slovenských hasičov, aktívne sa podieľa na zásahu v rezervácii na Dečínsku. Kvôli pretrvávajúcej potrebe hasičov zo Slovenska sa tím vystrieda s ďalšou skupinou túto sobotu. "Z českej strany sme boli zároveň požiadaní o štvrtú nádrž fireflex, ktorú do zasiahnutej lokality privezú striedajúci hasiči," uviedli slovenskí hasiči na facebooku.