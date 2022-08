Kedysi najobávanejšie ochorenie v USA je späť: Zdravotníci vyzývajú na očkovanie

Zdravotnícki predstavitelia štátu New York vo štvrtok naliehavo vyzvali nezaočkované deti a dospelých, aby sa dali zaočkovať proti obrne. Dôvodom sú nové dôkazy o možnom „komunitnom šírení“ nebezpečného vírusu.

Vírus obrny podľa nich našli v siedmich rôznych vzorkách odpadových vôd z dvoch susediacich okresov severne od New York City.

Dosiaľ registrujú len jeden pozitívny test na obrnu - u neočkovaného mladého dospelého z okresu Rockland, ktorý utrpel paralýzu. Na základe starších epidémií by však „Newyorčania mali vedieť, že na každý jeden pozorovaný prípad paralytickej obrny môžu byť infikované stovky ďalších ľudí“, pripomenula štátna zdravotnícka komisárka Mary T. Bassett.

Pacient z Rocklandu je prvým známym prípadom ochorenia v Spojených štátoch za takmer desaťročie. Vzorky odpadových vôd z júna a júla odhalili vírus aj v susednom Orange County.

Obrna, ktorá najviac postihuje deti, bola kedysi jedným z najobávanejších ochorení v Spojených štátoch, keď jej každoročné epidémie spôsobovali tisícky paralýz. V roku 1979, po viac ako dvoch desaťročiach odkedy sa stali dostupné vakcíny, vyhlásili obrnu v USA za eliminovanú.

Väčšina infikovaných nemá žiadne príznaky, no môžu vírus šíriť. Malé percento ľudí, ktorí ochorejú, postihne paralýza a pre päť až desať percent paralyzovaných býva ochorenie smrteľné.

I keď by mali byť všetky školopovinné deti v New Yorku zaočkované proti obrne, vynucovanie tohto pravidla je v niektorých oblastiach laxnejšie. Práve okresy Rockland a Orange sú známymi centrami odporcov proti očkovaniu. Zatiaľ čo na celoštátnej úrovni malo do dvoch rokov ukončenú vakcináciu proti obrne okolo 79 % ľudí, v Orange County je to 59 % a v Rocklande 60 %.