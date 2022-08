V horiacom klube v obľúbenej dovolenkovej destinácii našlo smrť viacero ľudí: Hlásia desiatky ranených

Informovali o tom agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Policajný plukovník pre Reuters uviedol, že požiar v nočnom klube Mountain B v okrese Sattahip vypukol okolo 1.00 h miestneho času (štvrtok o 20.00 h SELČ). Všetky doterajšie obete na životoch boli podľa neho občanmi Thajska.

Na videozázname, ktorý podľa AFP zverejnila miestna záchranná služba, vidno, ako ľudia utekajú z klubu, kričia a horí im oblečenie. Hasiči dostali požiar pod kontrolu po zhruba troch hodinách.

13 people killed, 41 injured early this morning as fire breaks out in a famous bar in Sattahip (east Thailand)

A similar incident to the fire in Zantika bar in Ekamai (Bangkok) where 67 people were killed in 2009