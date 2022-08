Brunetka si nahmatala hrčku: Lekár jej povedal, že sa nemusí báť... Teraz zomiera!

Mladá žena zistila, že umiera na zriedkavú formu rakoviny po tom, čo jej pôvodne povedali, že hrčky na prsníku sa nemusí báť.

Ako píše britský Daily Mirror, 32-ročná Dorita Delle Donne šla v roku 2020 do nemocnice na vyšetrenie hrčky, ktorú si našla v ľavom prsníku. Tam jej povedali, že nejde o nič vážne a že sa nemusí báť. O rok neskôr však mladej žene diagnostikovali trojnásobne negatívnu rakovinu prsníka v metastatickom štádiu. Bohužiaľ, ide o obzvlášť agresívnu a zriedkavú formu rakoviny, ktorá je v súčasnosti prakticky nevyliečiteľná.

V prvý deň vyčerpávajúcej liečby sa Dorita nemohla zúčastniť na pohrebe svojho otca v rodnom Taliansku. Potom zistila, že už viac nie je schopná normálne pracovať. Z pozície manažérky v jednej z reštaurácií Gordona Ramsayho musela odstúpiť, aby mohla pracovať z domu. Jej partnerka Ester Sanna Ferraiolo pracuje spolu s ňou. Hoci Dorita niekedy prijíma pracovné hovory z nemocničnej postele, s chorobou bojuje statočne.

„Dorita nikdy neplače, vždy sa usmieva. Je to tá najsilnejšia žena, akú som kedy stretla. No za tým úsmevom musí byť veľa bolesti. Predstierať, že je všetko v poriadku, keď to tak nie je, ju musí stáť veľa úsilia,“ povedala Ester, ktorá je tiež pôvodom z Talianska. Vysvetlila, že Dorita začala liečbu nádejne: „Mala bezplatný prístup k experimentálnej liečbe a spočiatku na ňu reagovala dobre. Po siedmich cykloch však prestala reagovať.“

Obe ženy hľadajú akýkoľvek spôsob, ktorý by Doritu vyliečil. Nedávno sa dozvedeli o CAR T-bunkovej terapii – liečbe, ktorá by mohla Doritu zachrániť. No na to potrebujú 280-tisíc libier (332-tisíc eur), ktoré jednoducho nemajú. „Rady by sme mali k dispozícii finančné prostriedky na liečbu v čo najkratšom čase, pretože čas je najdôležitejšou vecou, ​​pokiaľ ide o liečbu rakoviny,“ povedala Ester, ktorá založila finančnú zbierku na platforme GoFundMe.